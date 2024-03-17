Лидеры Полесья – Филипп Будковский и Василий Кравец – рассказали о неприятном инциденте, который произошел в поединке 21-го тура УПЛ против Оболони (0:1).

"Когда люди, которые работают в структуре говорят такие неприличные вещи о нашей команде, то я думаю, что у каждого могут быть эмоции.

Прямая красная и победный шедевр в видеообзоре матча Оболонь – Полесье

Если уважает себя клуб, то зачем такие люди, которые говорят плохие слова, хотят драться, провоцируют. Ну выиграли они, мы их поздравляем, но такие вещи говорить нельзя", – сказал Будковский в комментарии Football Hub.

"Человек с Оболони пришел пьяный и начал что-то рассказывать. Я считаю, это уровень области, так не должно быть, что пьяный человек может попасть на стадион, из тренерского штаба, или кто это. Просто что-то сказал пацанам, с перегаром пришел, начал что-то рассказывать, пацаны начали ему отвечать. Так все и было", – добавил Кравец.

Напомним, Полесье в матче с Оболонью уже на 2-й минуте осталось в меньшинстве, а на 10-й пропустило. Хотя бы сравнять житомиряне так и не смогли, потерпев уже третье поражение подряд.

Оболонь одолела Полесье благодаря шедевру Черненко и удалению на 2-й минуте – житомиряне не выиграли в 7-м туре подряд