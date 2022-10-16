Коуч парижан Кристоф Гальтье тренирует команду всего 4 месяца, но пресса уже говорит о его преемнике.

"Рубен Аморим станет следующим тренером ПСЖ, который заменит Гальтье. Антеро Энрике хочет видеть его в Пари Сен-Жермен", – заявил журналист Доминик Северак на французском телеканале RTL.

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Никакой конкретики, разумеется, пока нет, ведь контракт действующего наставника парижан рассчитан до лета 2024 года. Увольнять его пока не собираются. Команда под руководством Кристофа идет первой в чемпионате Франции и в квартете Лиги чемпионов.

Заметим, что Аморим уже был среди претендентов на вакантное тренерское кресло после увольнения Маурисио Почеттино. В конце концов руководство приняло решение сделать ставку именно на создателя чемпионского Лилля.

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