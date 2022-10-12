Перед поединком с Бенфикой (1:1) в Лиге чемпионов пресса заполнилась сообщениями о желании 23-летнего француза покинуть клуб уже зимой. После матча об этом ожидаемо спрашивали тренера и одноклубников.

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"Я не обсуждал с Килианом эту тему, все мысли были о грядущей игре. Он отдал много сил на поле, показал, что он выдающийся игрок. Мбаппе сконцентрирован на матчах и на наших выступлениях в турнирах. Из слуха делают новость, а из новости – заявление. Меня удивило, что это появилось прямо перед важным матчем", – цитирует Гальтье RMC Sport .

Мнение Рамоса довольно похоже. "Единственное, что я могу вам сказать, – это то, что я дружу с Килианом, он очень счастлив здесь. Я не верю слухам, мы сосредоточены на нашей работе и не читаем газет", – приводит слова защитника Foot Mercato .

В матче с Бенфикой форвард стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге чемпионов, забив 31 мяч, что на 1 больше, чем было у Кавани. Летом Килиан подписал новый контракт на три года.