Наставник парижан Крістоф Гальтьє тренує команду лишень 4 місяці, але преса вже говорить про його наступника.

"Рубен Аморім стане наступним тренером ПСЖ, який замінить Гальтьє. Антеро Енріке хоче бачити його в Парі Сен-Жермен", – заявив журналіст Домінік Северак на французькому телеканалі RTL.

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Жодної конкретики, зрозуміло, поки немає, адже контракт чинного наставника парижан розрахований до літа 2024 року. Звільняти його наразі не збираються. Команда під керівництвом Крістофа лідирує в чемпіонаті Франції та у квартеті Ліги чемпіонів.

Зауважимо, що Аморім вже був серед претендентів на вакантне тренерське крісло після звільнення Маурісіо Почеттіно. Зрештою, керівництво ухвалило рішення зробити ставку саме на творця чемпіонського Лілля.

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