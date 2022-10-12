Боруссия Д и Севилья вывели Ман Сити в плей-офф ЛЧ, арбитр подписал Милану приговор против Челси, мировая ПСЖ и Бенфики
В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов Челси праздновал победу, а ПСЖ не обыграл Бенфику.
Лига чемпионов, 4 тур
Милан – Челси – 0:2
Голы: Жоржиньо, 21, Обамеянг, 34
Удаление: Томори, 18
Динамо Загреб – Зальцбург – 1:1
Голы: Любичич, 40 – Зайвальд, 12
Боруссия Д – Севилья – 1:1
Голы: Беллингем, 35 – Ньянзу, 18
ПСЖ – Бенфика – 1:1
Голы: Мбаппе, 40 (пен) – Мариу, 62 (пен)
Милан повторно проиграл Челси. Не обошлось без скандала. На 18-й минуте судья оставил "россонери" в меньшинстве. Очень противоречивое решение. Томори преследовал Маунта в штрафной, легонько поставил руку на плечо, однако арбитр увидел криминал. Пенальти и красная для защитника Милана. Жоржиньо реализовал 11-метровый.
Ювентус опозорился в Лиге чемпионов поражением от скромного Маккаби – травма грозит Ди Марии пропуском ЧМ-2022
Уже в меньшинстве Милан попытался отыграться, однако Жиру упустил шикарный момент. Челси еще до перерыва удвоил преимущество после комбинации через центр – отметился Обамеянг. Тем голом для Милана все завершилось. Обамеянг и Галлахер могли довести счет до разгромного, однако простили хозяев за ошибки.
Челси набрал 7 очков и возглавил группу E. Милан с 4 баллами идет третьим. На втором месте разместился Зальцбург, сегодня расписавший ничью с загребским Динамо. Зайвальд открыл счет на контратаке, а Любичич пушечным прострелом восстановил паритет.
ПСЖ снова не сумел переиграть Бенфику. Игра получилась не слишком зрелищной – команды на двоих нанесли 12 ударов. Последствия того, что не было Месси. Мбаппе вывел ПСЖ вперед с пенальти, заработанным Бернатом. Бенфика отыгралась также с пенальти. Верратти сбил на краю штрафной Рафу Силву, а Жоау Мариу точно пробил.
ПСЖ и Бенфика поделили очки, набрали по 8 пунктов и сохранили лидерство в группе Н. Обе команды выйдут в плей-офф, если обыграют Маккаби. Ювентус подарил конкурентам спокойную жизнь.
Дортмундская Боруссия расписала ничью с Севильей, чем гарантировала Манчестер Сити выход из группы. Немцы также одной ногой в плей-офф, имея 5 очков преимущества над конкурентами. На гол Ньянзу со стандарта Боруссия ответила точным ударом Беллингема после прострела Менье.
Манчестер Сити потерял очки с Копенгагеном, играя час в меньшинстве из-за удаления наследника Зинченко