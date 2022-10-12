Лига чемпионов, 4 тур

Милан – Челси – 0:2

Голы: Жоржиньо, 21, Обамеянг, 34

Удаление: Томори, 18

Динамо Загреб – Зальцбург – 1:1

Голы: Любичич, 40 – Зайвальд, 12

Боруссия Д – Севилья – 1:1

Голы: Беллингем, 35 – Ньянзу, 18

ПСЖ – Бенфика – 1:1

Голы: Мбаппе, 40 (пен) – Мариу, 62 (пен)

Милан повторно проиграл Челси. Не обошлось без скандала. На 18-й минуте судья оставил "россонери" в меньшинстве. Очень противоречивое решение. Томори преследовал Маунта в штрафной, легонько поставил руку на плечо, однако арбитр увидел криминал. Пенальти и красная для защитника Милана. Жоржиньо реализовал 11-метровый.

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Уже в меньшинстве Милан попытался отыграться, однако Жиру упустил шикарный момент. Челси еще до перерыва удвоил преимущество после комбинации через центр – отметился Обамеянг. Тем голом для Милана все завершилось. Обамеянг и Галлахер могли довести счет до разгромного, однако простили хозяев за ошибки.

Челси набрал 7 очков и возглавил группу E. Милан с 4 баллами идет третьим. На втором месте разместился Зальцбург, сегодня расписавший ничью с загребским Динамо. Зайвальд открыл счет на контратаке, а Любичич пушечным прострелом восстановил паритет.

ПСЖ снова не сумел переиграть Бенфику. Игра получилась не слишком зрелищной – команды на двоих нанесли 12 ударов. Последствия того, что не было Месси. Мбаппе вывел ПСЖ вперед с пенальти, заработанным Бернатом. Бенфика отыгралась также с пенальти. Верратти сбил на краю штрафной Рафу Силву, а Жоау Мариу точно пробил.

ПСЖ и Бенфика поделили очки, набрали по 8 пунктов и сохранили лидерство в группе Н. Обе команды выйдут в плей-офф, если обыграют Маккаби. Ювентус подарил конкурентам спокойную жизнь.

Дортмундская Боруссия расписала ничью с Севильей, чем гарантировала Манчестер Сити выход из группы. Немцы также одной ногой в плей-офф, имея 5 очков преимущества над конкурентами. На гол Ньянзу со стандарта Боруссия ответила точным ударом Беллингема после прострела Менье.

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