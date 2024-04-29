Брест впервые в истории завоевал путевку в еврокубки в безумном матче с 9 голами, Лион переиграл Монако: Лига 1
Состоялись заключительные матчи 31 тура чемпионата Франции. Отчет читайте о матчах на "Футбол 24".
Лига 1, 31 тур
Клермон – Реймс – 4:1
Голы: Сарачевич, 31, 56 (оба – пен), Рашани, 79, 90 – Накамура, 33
Лорьян – Тулуза – 1:2
Голы: Понсо, 19 – Даллинга, 59, Сиссоко, 83
Страсбур – Ницца – 1:3
Голы: Баква, 18 – Гессан, 44 (пен), Данте, 52, Сансон, 83
Ренн – Брест – 4:5
Голы: Калимуэндо, 4,9, Теате, 68, Терье, 79 – Муни, 11, Омари, 48 (аг), Сатриано, 54, Камара, 66, Брассье, 90+6
Лион – Монако – 3:2
Голы: Ляказетт, 22, Бенрама, 26, Фофана, 84 – Бен-Еддер, 1, 60
Марсель – Ланс – 2:1
Голы: Обамеянг, 1, Гейе, 85 – Саид, 77
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Клермон продолжает бороться за выживание в Лиге 1. Команда Гастьена шокировала Реймс, забив четыре гола. Аутсайдеры полностью переиграли своего соперника и действовали очень агрессивно.
Ницца разбила на выезде Страсбур. "Орлята" все еще надеются добыть путевку в Лигу чемпионов и отстают от Лилля на четыре балла.
Голевую феерию выдали Ренн и Брест. В бретонском дерби было забито 9 голов и этот матч стал самым результативным в этом сезоне Лиги 1. "Пираты" обеспечили себе участие в еврокубках впервые в своей истории. Брест точно не опустится ниже зоны Лиги конференций, но все еще могут попасть в групповой этап ЛЧ.
Лион переиграл Монако и приблизился к зоне еврокубков на расстояние двух очков. Монегаски теперь будут пытаться удержаться на второй строчке.
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