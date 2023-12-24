"Что надо сделать Усику, чтобы дебютировал в УПЛ за Полесье? У него все довольно просто – завалить Фьюри и приезжать к нам.

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На полноценный тренировочный сбор. Хотя он может приехать и во время соревновательного процесса, потому что он будет готов", – сказал Калитвинцев в интервью "ТаТоТаке".

Напомним, в июле 36-летний Усик подписал с Полесьем однолетний контракт. Ранее он заявлял, что хочет максимально проявить себя в житомирском клубе, а его главная цель – сыграть против Динамо.

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет в столице Саудовской Аравии. Украинец и британец сойдутся в ринге 17 февраля 2024 года. В этом поединке они определят абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе впервые с 2000 года (тогда это звание носил Леннокс Льюис). Усик и Фьюри определят первого в истории "абсолюта", который будет владеть четырьмя основными чемпионскими поясами.

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