"Настроение положительное. Нас ожидает очень серьезный соперник, поэтому настраиваемся на игру только с боевым настроем.

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Тренер указал нам на наши ошибки и сильные стороны соперника. Мы все знаем о Шахтере и, думаю, что покажем это на поле. Мы уже играли с Шахтером при пустых трибунах, когда были ковидные ограничения. Потому нам не привыкать. Но очень ждем, когда наши болельщики смогут вернуться на трибуны. Для нас, как и для всех фанатов, это особый матч, это дерби. Однако за него, как и за все остальные поединки, можно заработать три очка.

Хочется поблагодарить наших защитников за то, что защищают нашу страну, отвоевывают ее независимость. Знаем, что скоро все наши территории будут деоккупированы. Очень верим в наших военных, всем сердцем и душой с ними. Я видел Залужного (Главнокомандующий ВСУ, – прим.) с шевроном Динамо и Кулебу (Министр иностранных дел, – прим.) в динамовской экипировке. Поэтому мы должны не подводить их и пытаться показывать это на поле", – цитирует Андриевского официальный сайт Динамо.

Напомним, дуэль между Шахтером и Динамо состоится уже сегодня, 16 октября, на Арене Львов. Начало встречи в 17:00.

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