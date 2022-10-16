В воскресенье, 16 октября, в 17:00 на "Арене Львов" состоится один из главных матчей УПЛ первого круга. Противостояние Шахтера и Динамо – это всегда жарко. Независимо от обстоятельств, формы и мест в турнирной таблице.

Текущая форма

На первый взгляд Шахтер выглядит безусловным фаворитом грядущего сражения. На неделе "горняки" лишь на последних секундах упустили победу над Реалом, а Динамо уступило в четвертом из четырех матчей Лиги Европы. За два тура до финиша группового этапа дончане сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, а динамовцы пытаются схватиться за спасительную соломинку и завоевать путевку в евровесну – сразиться с кипрским АЕКом за третье место и выход в стыковые поединки за Лигу.

Такое положение дел отлично отражают коэффициенты от Parimatch Ukraine: 2,23 – на победу Шахтера, 3,00 – на выигрыш Динамо и 3,70 – на ничью.

В то же время во внутреннем первенстве в последнее время Динамо выглядит убедительно – три победы в трех турах с общей разницей голов 5:0 (это при двух поражениях на старте). Почти без потерь идет и Шахтер, выигравший четыре из пяти матчей УПЛ и остающийся одной из двух команд, не проигрывавших в Премьер-лиге.

Впрочем, не стоит забывать об особом настрое на отдельно взятый матч. Шахтер является примерным раздражителем для Динамо и Мирчи Луческу персонально. Умение переключиться и отвлечься от проблем у киевлян точно присутствует. Следовательно, легко "горнякам" в воскресенье не будет. Даже несмотря на отсутствие двух голкиперов Динамо и ключевого исполнителя в центре поля Николая Шапаренко.

Динамо дважды уступило Ренну

"Бело-синие" проходят испытания напряженным графиком. Об этом много говорит на пресс-конференциях Мирча Луческу. Шахтер свой матч в еврокубках провел во вторник, а Динамо – в четверг. Оба они были номинально домашними, польскими, откуда во Львов все же добираться не так сложно.

Несмотря на все предматчевые прогнозы и расписания, поединок на "Арене Львов" подарит нам яркие эмоции. По его итогам либо Шахтер продолжит борьбу с СК Днепр-1 за лидерство, либо Динамо совершит очередной подъем вверх в турнирной таблице. Как бы там ни было, впервые за последние годы матч между Шахтером и Динамо является противостоянием между второй и восьмой командами УПЛ.

История противостояний

Формально принято считать, что первая встреча между Динамо и Шахтером (носившим тогда название Стахановец) состоялась в рамках Высшей советской лиги в 1938-м. Если же говорить о новейшей истории, то последний раз Динамо и Шахтер играли в начале октября прошлого года. Тогда на "Олимпийском" наши гранды сильнейшего не определили – 0:0.

Всего же в последних 10 поединках УПЛ шесть раз побеждал Шахтер, трижды команды делили очки и только однажды выигрывало Динамо.

Матвиенко против Шапаренко

Кадровая ситуация

Еще в августе Шахтер потерял Виктора Корниенко, которій пропустит ориентировочно полгода. В матче с Реалом повреждения получил Анатолий Трубин. К счастью, столкновение с Антонио Рюдигером оказалось не очень серьезным и кипер сможет сыграть против Динамо.

Столкновение Трубина и Рюдигера

Зато у киевлян ситуация с голкиперами критическая. Из-за тяжелых травм колен надолго выбыли Георгий Бущан и Денис Бойко, поэтому в воскресенье, вероятно, сыграет третий вратарь Руслан Нещерет. Еще одна существенная потеря для Динамо – отсутствие Николая Шапаренко, который травмировал крестообразную связку и появится на поле не раньше марта.

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Ориентировочные составы

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Зубков, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Мудрик – Сикан.

Динамо: Нещерет – Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко – Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Кабаев – Беседин.

Арбитры

Главный рефери – Екатерина Монзуль (Харьков), ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы) и Светлана Грушко (Киевская область), четвертый рефери – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава), ассистент арбитра VAR – Семен Шлончак (Черкассы).