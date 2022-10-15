Уважаемый Мирча Луческу! До каких пор Динамо будет нас так болезненно разочаровывать? Что происходит?

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Я понимаю, что Ренн – соперник непростой, и не знаю, как с ними бы сыграл нынешний Шахтер. Но, черт возьми, Динамо из четырех матчей проиграло четыре, пусть и минимально", – сказав Франков в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, Динамо в 4-м туре группового этапа Лиги Европы во второй раз уступило Ренну и потеряло шансы продолжить участие в турнире.

Киевляне смогут реабилитироваться в глазах болельщиков уже в воскресенье, 16 октября, в матче с Шахтером в рамках 7-го тура УПЛ. Поединок состоится на Арене Львов в 17:00.

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