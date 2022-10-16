"Настрій позитивний. Нас очікує дуже серйозний суперник, тому налаштовуємося на гру тільки з бойовим настроєм.

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Тренер вказав нам на наші помилки та сильні сторони суперника. Ми все знаємо про Шахтар і, думаю, що покажемо це на полі. Ми вже грали з Шахтарем за порожніх трибун, коли були ковідні обмеження. Тому нам не звикати. Але дуже чекаємо, коли наші вболівальники зможуть повернутися на трибуни. Для нас, як і для усіх фанів, це особливий матч, це дербі. Однак за нього, як і за всі інші поєдинки, можна заробити три очки.

Хочеться подякувати нашим захисникам за те, що боронять нашу країну, відвойовують її незалежність. Знаємо, що скоро всі наші території будуть деокуповані. Дуже віримо в наших військових, усім серцем і душею з ними. Я бачив Залужного (Головнокомандувач ЗСУ, – прим.) з шевроном Динамо та Кулебу (Міністр закордонних справ, – прим.) в динамівському екіпіруванні. Тому ми повинні не підводити їх і намагатися показувати це на полі", – цитує Андрієвського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, дуель між Шахтарем та Динамо відбудеться вже сьогодні, 16 жовтня, на Арені Львів. Початок зустрічі о 17:00.

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