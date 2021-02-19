Дуэт исполнителей получил бан на 3 месяца, сообщает официальный сайт клуба.

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Дисквалификация Камара и Койта начала действовать с 18 февраля и распространяется на матчи и клубного, и международного уровней. УЕФА установил, что нарушения антидопинговых правил африканцами не было преднамеренным. Однако, каждый игрок обязан самостоятельно следить за непопаданием в организм запрещенных препаратов.

Оба исполнителя сдали положительные тесты на допинг после пребывания в лагере сборной Мали. Оказалось, что врач национальной команды дал им лекарства от высотной болезни с веществом из "черного списка" WADA.

Отметим, что Мохамед Камара (25 поединков во всех турнирах, 2 мяча) и Секу Койта (28 матчей, 17 голов) являются стабильными игроками основы Ред Булла и теперь не помогут Зальцбургу и в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против испанского Вильярреала.

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