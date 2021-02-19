Лига Европы, 1/16 финала

Зальцбург – Вильярреал – 0:2

Голы: Пако, 41, Ниньо, 71

Нереализованный пенальти: Пако, 29 (В)

Лилль – Аякс – 1:2

Гол: Веа, 72 – Тадич, 84 (пен.), Броббей, 89

Мольде – Хоффенхайм – 3:3

Голы: Эллингсен, 40, Андерсен, 70, Фофана, 74 – Даббур, 8, 28, Баумгартнер, 45+3

Нереализованный пенальти: Даббур, 63 (Х)

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После первой упущенной попытки открыть счет, не реализовав пенальти, нападающий Вильярреала Пако Алькасер все же достиг своего в конце первого тайма. После перерыва Зальцбург пропустил еще раз, что минимизирует шансы австрийцев перед поездкой в ​​Испанию.

Несмотря на заметное преимущество Аякса, именно игрокам Лилля удалось открыть счет в середине второго тайма. Такое развитие событий только разозлило гостей. Нидерландцы за считанные минуты до финального свистка двумя голами переломили ход игры и вырвали победу.

Еще в первом тайме Хоффенхайм на правах фаворита встречи трижды отличился в воротах Мольде и решил, что судьба путевки в следующий раунд уже решена. Однако гордые норвежцы были другого мнения и неожиданно сумели сохранить интригу в поединке тремя голами в ответ. Результативная ничья сохраняет шансы для Мольде перед вторым матчем.

Напомним, ответные матчи запланированы на 25 февраля.

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