Дует виконавців отримав бан на 3 місяці, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Мені не потрібен допінг": Онана не згоден з баном на 12 місяців від УЄФА

Дискваліфікація Камара і Койта почала діяти з 18 лютого та поширюється на матчі і клубного, і міжнародного рівнів. УЄФА встановив, що порушення антидопінгових правил африканцями не було навмисним. Проте, кожен гравець зобов'язаний самостійно стежити за непотраплянням в організм заборонених препаратів.

Обидва виконавці здали позитивні тести на допінг після перебування у таборі збірної Малі. Виявилося, що лікар національної команди дав їм ліки від висотної хвороби з речовиною із "чорного списку" WADA.

Відзначимо, що Мохамед Камара (25 поєдинків у всіх турнірах, 2 м'ячі) та Секу Койта (28 матчів, 17 голів) є стабільними гравцями основи Ред Булла й тепер не допоможуть Зальцбургу і в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанського Вільяреала.

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