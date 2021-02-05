"Всем привет. Хочу сообщить, что дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал меня на 12 месяцев за положительный допинг-тест, который я сдал в октябре 2020 года.

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Я хочу прояснить, что эта ситуация является результатом человеческой ошибки. Я принял таблетку с запрещенным WADA веществом, думая, что это обычный аспирин. Эта таблетка была прописана моей девушке, и я ошибочно принял ее, потому что их упаковки были практически одинаковыми. Я очень сожалею об этом. Я уважаю дисциплинарный комитет УЕФА, но не согласен с его решением по этому делу. Я считаю наказание чрезмерным и непропорциональным, поскольку УЕФА признал, что ошибка была непреднамеренной. Все знают, что я придерживаюсь здорового образа жизни. С самого старта футбольной карьеры я всегда был против использования допинга.

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Мне 24 года, и в течение нескольких последних сезонов мне посчастливилось играть практически каждую минуту матчей Аякса и сборной Камеруна, меня признавали лучшим вратарем Эредивизи в последние четыре года и лучшим вратарем Африки в последние три. Я хочу сказать, что мне нет нужды использовать допинг, чтобы сделать свою карьеру лучше. Я обжалую решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), чтобы доказать невиновность и очистить свое имя. Я надеюсь скоро вернуться на поле, чтобы заниматься любимым делом и помогать своим партнерам. Я бы хотел поблагодарить Аякс и сборную Камеруна за их поддержку и веру в меня", – написал кипер в своем твиттере.

Напомним, что УЕФА 5 февраля дисквалифицировал Андре Онана на 12 месяцев за употребление фуросемида.

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