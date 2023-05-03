В среду, 3 марта, в Зал славы АПЛ официально попали три легенды таких клубов как Арсенал, Манчестер Юнайтед и Челси. Как информирует официальный сайт Премьер-лиги, к пантеону великих игроков примкнули Тони Адамс, Рио Фердинанд и Петр Чех.

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Адамс четырежды становился чемпионом Англии, по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии, дважды – Кубок лиги. В сезоне-1993/94 он стал обладателем Кубка обладателей кубков.

Фердинанд 6 раз выигрывал АПЛ, четырежды – Суперкубок Англии, дважды – Кубок английской лиги, а также по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Чех не пропустил в 202 из 443 матчей за Челси и Арсенал. В составе "синих" Петр по четыре раза становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. Также у него три победы в Кубке лиги и две – в Суперкубке Англии. Чех выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы в составе Челси, а в составе Арсенале вратарь один раз выиграл Кубок Англии и два раза – Суперкубок страны.

Зал славы АПЛ был учрежден в 2021 году. По состоянию на сегодняшний день помимо сегодняшних "новичков" в него входят сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Иан Райт, Петер Шмейхель, Патрик Виейра и Уэйн Руни.

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