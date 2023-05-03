Тоні Адамс, Ріо Фердінанд і Петр Чех були занесені до Зали слави АПЛ.

У середу, 3 березня, до Зали слави АПЛ офіційно потрапили три легенди таких клубів, як Арсенал, Манчестер Юнайтед і Челсі. Як інформує офіційний сайт Прем'єр-ліги, до пантеону великих гравців долучилися Тоні Адамс, Ріо Фердінанд і Петр Чех.

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Адамс чотири рази ставав чемпіоном Англії, по три рази виграв Кубок і Суперкубок Англії, двічі – Кубок ліги. У сезоні-1993/94 він став володарем Кубка володарів кубків.

Фердінанд 6 разів вигравав АПЛ, чотири рази – Суперкубок Англії, двічі – Кубок англійської ліги, а також по разу виграв Лігу чемпіонів і клубний чемпіонат світу.

Чех не пропустив у 202 з 443 матчів за Челсі й Арсенал. У складі "синіх" Петр по чотири рази ставав чемпіоном Англії і володарем Кубка країни. Також у нього три перемоги в Кубку ліги і дві – в Суперкубку Англії. Чех виграв Лігу чемпіонів і Лігу Європи у складі Челсі, а в складі Арсенала воротар один раз виграв Кубок Англії і двічі – Суперкубок країни.

Залу слави АПЛ було засновано 2021 року. Станом на сьогодні, крім сьогоднішніх "новачків", до неї входять сер Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Алан Ширер, Тьєррі Анрі, Ерік Кантона, Рой Кін, Френк Лемпард, Денніс Бергкамп, Стівен Джеррард, Девід Бекхем, Пол Скоулз, Дідьє Дрогба, Венсан Компані, Серхіо Агуеро, Іан Райт, Петер Шмейхель, Патрік Вієйра і Вейн Руні.

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