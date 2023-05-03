"Шевченко не был моим первым выбором. Я просил другого игрока, и я знаю, что клуб в то время делал все, чтобы подписать мне тех футболистов, которых я хотел, или по крайней мере одного из них.

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И когда мне предложили Шевченко – я согласился, потому что он, несомненно, качественный игрок. В Милане Шевченко был как принц, а в Челси была другая философия, у нас не было принцев", – поделился Моуринью в документальном сериале от Paramount.

Напомним, что Шевченко выступал за Челси с 2006 по 2009 годы (с перерывом на аренду в Милане). В общем, Андрей провел 77 матчей за лондонцев, в которых отметился 22 голами и 10 результативными передачами.

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