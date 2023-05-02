Арсенал еще в прошлом туре решил задачу по попаданию в Лигу чемпионов, однако команда Микеля Артеты еще сохраняла шансы на золото АПЛ. Пусть и призрачные. Правда, для начала нужно было прервать 4-матчевую безвыигрышную серию – и именно поэтому домашний поединок против Челси должен был завершаться исключительно победой. "Футбол 24" совместно с HLIBNY DAR рассказывает, как "канониры" выполнили эту задачу.

Только один украинец попал в старт

Микель Артета после фиаско на "Этихаде" прибегнул к серьезной ротации. На банку присели Мартинелли, Партей и Холдинг, а вместо них в основе появились Троссар, Жоржинью и Кивиор соответственно. Александр Зинченко также вышел в старте. Игровая модель "пушкарей" при этом особых изменений не претерпела – и не просела в качестве, хотя отсутствие Мартинелли рисковало ударить по гибкости и эффективности левого фланга атаки.

Возможно, тренерский штаб хозяев провел такую серьезную ротацию, ведь не считал Челси даже середняком АПЛ. С момента возвращения Фрэнка Лэмпарда "пенсионеры" не выиграли ни одного матча, имея статистику аутсайдера – даже по ожидаемым показателям.

Мудрик в старт гостей не попал, оставшись в запасе. В целом, состав Челси не удивлял, за исключением позиции нападающего – ее доверили Обамеянгу. Публику на "Эмирейтс" просили уважительно отнестись к бывшему форварду Арсенала, однако трибуны смеялись и освистывали габонца.

Первый тайм: Эдегор и Джака порвали Челси, Зинченко – на своем привычном уровне

Формально у Челси было два удара до перерыва, однако первый произошел еще на 1-й минуте. Это был выстрел Энцо Фернандеса метров с 25-ти, который сразу же заблокировали. Другой момент оказался гораздо более острым – Чилвелл отобрал мяч у Сака и спокойно пронесся по левому флангу в штрафную, откуда пробил в дальний верхний угол. Рэмсдейл парировал.

На этом приятности для Челси в первом тайме завершились. Команда Фрэнка Лэмпарда выглядела, как настоящий "колхоз" – "пенсионеры" тяжело выходили из-под прессинга, сами не могли зажать соперника, а проходы Мадуэке по флангу не создавали ни одной остроты. Особенно смешила карта действий Обамеянга – единственное прикосновение к мячу в штрафной представляло собой неудачно обработанный пас, который вылетел за пределы поля.

Арсенал же провел свой привычный матч. Такой, как до кризиса. Билд-ап в схеме 2-3-5 или 3-2-5, заполнение всех вертикалей в позиционной атаке, перегрузка зон, интенсивный прессинг и контрпрессинг, передачи сквозь линии в исполнении Зинченко, открывание Джаки под них, врывание Эдегора из глубины – все это работало на высоком уровне.

Кстати, о Зинченко. Украинец провел очередной блестящий тайм. Сделал 55 касаний мяча (в АПЛ 80+ за матч считают очень высоким показателем), отдал 47 передач (42 точных), выполнил два успешных отбора (из трех попыток), выиграл единственную верховую дуэль и однажды вынес мяч из обороны. Круто!

Как следствие, Арсенал создал кучу моментов. Уже на 5-й минуте неудачная скидка гостей завершилась выстрелом Джаки из пределов штрафной (Кепа парировал), а на 15-й Джака выкатил передачу сквозь линию штрафной под удар Сака – Кепа вытащил из-под перекладины. Наконец, на 18-й минуте прострел Джаки с левого фланга пронесся мимо двух защитников Челси и завершился выстрелом Эдегора в касание – 1:0!

Точно таким же был и второй гол, проведенный на 32-й минуте, только теперь Мартин забивал с 11-ти метров. На 34-й же минуте дело дошло до разгрома – Уайт выполнил подачу на дальнюю штангу, Жезус сбросил ее Джаке, а тот бахнул в защитника. Габи подхватил отскок и расстрелял ворота. 3:0!

После этого мог и Сака забивать, однако его удар снова парировал Кепа. В конце концов, отдыхать команды отправились при счете 3:0 на табло. Стоит отметить, что при первом взятии ворот Зинченко отдал предголевую передачу, а перед вторым Александр запустил комбинацию с Жезусом и Джакой (они сформировали треугольник).

Ложка дегтя для "канониров"

Первый тайм откровенно радовал живостью футбола Арсенала. Команда снова была агрессивной, быстрой и эффективной, что сильно контрастировало с аморфностью на "Этихаде". Впрочем, старые проблемы "пушкарей" никуда не делись.

Отсутствие Салиба все так же остается заметным. В некоторых эпизодах на своей половине не хватало его чтения игры, а без первой передачи Вильяма приходилось опускаться вниз Жоржинью и Зинченко. В матче против Челси это не так сказывалось из-за плохого прессинга гостей, но в поединке против более сильного оппонента эта проблема возникнет.

Аналогично с прессингом Арсенала – Челси позволял себя зажимать, но с Салибой в составе "канониры" еще агрессивнее.

Второй тайм подарил много пространства. Зинченко привез гол, Мудрик был активным – в целом все могло завершиться лучше

В начале второго тайма Арсенал должен был добивать Челси. На 51-й минуте Габрил замыкал подачу Троссара с углового, однако Тьягу Силва выбил мяч с линии ворот. На 52-й Джака переиграл Фофана на линии штрафной и бахнул в левый угол – Кепа парировал! На 54-й же минуте навес с корнера завершился скидкой на дальнюю штангу с ударом Жезуса, но Габи запустил мяч по воробьям.

После этого игра несколько выровнялась. На поле стало больше пространства. Особенно много его возникало на фланге Уайта, однако в ворота "канониров" прилетело из противоположной зоны. Еще на 63-й минуте Мадуэке убежал от Эдегора, Троссара и Зинченко, пробив мимо дальней штанги, а на 65-й он выскочил из-под Александра, принял заброс от Ковачича и переиграл Рэмсдейла – 3:1!

К сожалению, после этого Челси не перехватил инициатву. В последние полчаса игра была динамичной, однако чего-то опасного на поле уже не происходило. Зинченко же покинул поле на 73-й минуте с крутой статистикой, но и с голевой ошибкой.

За две минуты до этого Мудрик заменил Стерлинга. Цифры у украинца неплохие – 4 потери при 12 касаниях, 5 точных пасов из 6-ти, 1 заработанный на себе фол, 2 точных кросса, 2 передачи под удар с игры +1 со штрафного. Один из его проходов завершился удачной подачей на Хаверца, а тот даже пробил в руки Рэмсдейлу. Другой мог даже к удару привести, но Уайт успел выбить мяч из-под Михаила.

Зато не было ударов и удачных обыгрышей. Да и в целом цифры не отражают реального положения вещей на поле. Его передачи под обострение – это один стандарт, один навес и один заброс с центра поля (наиболее интересный и перспективный). Мудрик не сильно помог Челси, хотя его активность была заметной.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Арсенала со счетом 3:1. "Канониры" набрали 78 очков и вернули лидерство в АПЛ, опережая Манчестер Сити на два зачетных балла. Впрочем, у "горожан" аж две игры в запасе.