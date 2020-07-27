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Заявка Иммобиле на "Золотую бутсу" и разгром сенсации сезона в видеообзоре матча Лацио – Верона

07:30 - Читати українською
Заявка Иммобиле на "Золотую бутсу" и разгром сенсации сезона в видеообзоре матча Лацио – Верона
Иммобиле и Корреа / фото из соцсетей

Римский Лацио в выездном поединке 36-го тура итальянской Серии А разгромил Верону (5:1). Смотрите видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.

37’ Софьян Амрабат
 
Чиро Иммобиле 45+5’
Сергей Милинкович-Савич 56’
Карлос Хоакин Корреа 63’
Чиро Иммобиле 83’
Чиро Иммобиле 90+4’
37’ Софьян Амрабат
45+5’ Чиро Иммобиле
56’ Сергей Милинкович-Савич
63’ Карлос Хоакин Корреа
83’ Чиро Иммобиле
90+4’ Чиро Иммобиле

Счет в матче открыли "мастифы", когда Софьян Амрабат реализовал пенальти на 37-й минуте. Однако, еще до перерыва Чиро Иммобиле тоже забил с 11-ти метров, отомстив за фол на себе.

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На старте второго тайма могла забивать Верона, но вместо этого вперед вышел Лацио. Это Сергей Милинкович-Савич классно исполнил штрафной, перебросив мяч через стенку. Уже несколько минут спустя Хоакин Корреа забил третий мяч, пробив по диагонали в дальний угол.

Еще два мяча забил Иммобиле. Сначала центрфорвард в одно касание роскошно положил после паса Джордану Лукаку, а затем еще раз наказал Верону одиннадцатиметровым после нарушения правил против себя. Теперь в активе Иммобиле 34 гола в Серии А, он сравнялся с Робертом Левандовски из Баварии в борьбе за "Золотую бутсу".

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Верона - Лацио Чиро Чиро Иммобиле Лацио Лацио Верона Верона Италия Видеоновости Золотая бутса
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