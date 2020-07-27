Заявка Иммобиле на "Золотую бутсу" и разгром сенсации сезона в видеообзоре матча Лацио – Верона

Счет в матче открыли "мастифы", когда Софьян Амрабат реализовал пенальти на 37-й минуте. Однако, еще до перерыва Чиро Иммобиле тоже забил с 11-ти метров, отомстив за фол на себе.

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На старте второго тайма могла забивать Верона, но вместо этого вперед вышел Лацио. Это Сергей Милинкович-Савич классно исполнил штрафной, перебросив мяч через стенку. Уже несколько минут спустя Хоакин Корреа забил третий мяч, пробив по диагонали в дальний угол.

Еще два мяча забил Иммобиле. Сначала центрфорвард в одно касание роскошно положил после паса Джордану Лукаку, а затем еще раз наказал Верону одиннадцатиметровым после нарушения правил против себя. Теперь в активе Иммобиле 34 гола в Серии А, он сравнялся с Робертом Левандовски из Баварии в борьбе за "Золотую бутсу".

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