Заявка Іммобіле на "Золотий бутс" і розгром сенсації сезону у відеоогляді матчу Лаціо – Верона

Рахунок у матчі відкрили "мастифи", коли Соф'ян Амрабат реалізував пенальті на 37-й хвилині. Проте, ще до перерви Чіро Іммобіле і собі забив з 11-ти метрів, відімстивши за фол на собі.

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На старті другого тайму могла забивати Верона, та натомість вийшов вперед Лаціо. Це Сергєй Мілінковіч-Савіч класно виконав штрафний, перекинувши м'яч через стінку. Вже за кілька хвилин Хоакін Корреа забив третій м'яч, пробивши за діагоналлю у дальній кут.

Ще два м'ячі забив Іммобіле. Спочатку центрфорвард в один дотик розкішно поклав після пасу Джордану Лукаку, а потім ще раз покарав Верону одинадцятиметровим після порушення правил проти себе. Тепер в активі Іммобіле 34 голи в Серії А, він зрівнявся із Робертом Лєвандовскі з Баварії у боротьбі за "Золотий бутс".

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