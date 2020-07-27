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Заявка Іммобіле на "Золотий бутс" і розгром сенсації сезону у відеоогляді матчу Лаціо – Верона

07:30 - Читать на русском
Заявка Іммобіле на "Золотий бутс" і розгром сенсації сезону у відеоогляді матчу Лаціо – Верона
Іммобіле та Корреа / фото із соцмереж

Римський Лаціо у виїзному поєдинку 36-го туру італійської Серії А розтрощив Верону (5:1). Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

37’ Соф'ян Амрабат
 
Чіро Іммобіле 45+5’
Сергєй Мілінковіч-Савіч 56’
Карлос Хоакін Корреа 63’
Чіро Іммобіле 83’
Чіро Іммобіле 90+4’
37’ Соф'ян Амрабат
45+5’ Чіро Іммобіле
56’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
63’ Карлос Хоакін Корреа
83’ Чіро Іммобіле
90+4’ Чіро Іммобіле

Рахунок у матчі відкрили "мастифи", коли Соф'ян Амрабат реалізував пенальті на 37-й хвилині. Проте, ще до перерви Чіро Іммобіле і собі забив з 11-ти метрів, відімстивши за фол на собі.

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На старті другого тайму могла забивати Верона, та натомість вийшов вперед Лаціо. Це Сергєй Мілінковіч-Савіч класно виконав штрафний, перекинувши м'яч через стінку. Вже за кілька хвилин Хоакін Корреа забив третій м'яч, пробивши за діагоналлю у дальній кут.

Ще два м'ячі забив Іммобіле. Спочатку центрфорвард в один дотик розкішно поклав після пасу Джордану Лукаку, а потім ще раз покарав Верону одинадцятиметровим після порушення правил проти себе. Тепер в активі Іммобіле 34 голи в Серії А, він зрівнявся із Робертом Лєвандовскі з Баварії у боротьбі за "Золотий бутс".

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Теги
Верона - Лаціо Чіро Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо Верона Верона Італія Відеоновини Золотий бутс
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