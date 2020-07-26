Лечче уступил Болонье на последних минутах и значительно уменьшил свои шансы на сохранение прописки

Болонья дома переиграла Лечче в рамках 36-го тура Серии А. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол24".

Чемпионат Італии 2019/20, 36-й тур

Болонья – Лечче – 3:2

Голы: Паласио, 2, Сориано, 5, Барроу, 90+3 – Манкозу, 45+2, Фалько, 66

Верона – Лацио – начало в 20:30

Кальяри – Удинезе – начало в 20:30

Рома – Фиорентина – начало в 20:30

СПАЛ – Торино – начало в 20:30

Ювентус – Сампдория – начало в 22:45

Болонья принимала Лечче, который борется за сохранение прописки в Серии А. Несмотря на это, хозяева смогли оторваться еще в начале матча. На 2-й минуте отличился Паласио, а чуть позже, на 5-й преимущество закрепил Сориано. До перерыва гости смогли отквитать один гол. Это Манкозу на добивании сумел внести мяч в ворота.

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После перерыва Лечче удалось сравнять счет – Фалько, с линии штрафной, нанес шедевральный удар в правую девятку. После этого гости отчаянно пытались удержать счет, но в компенсированное время допустили ошибку и Болонья, в контратаке, сумела забить. Гол на свой счет записал Муса Барроу. Евгений Шахов в этом матче не получил шанса показать себя. Финальный свисток зафиксировал поражение Лечче – 3:2.

Вследствие этого поражения Лечче значительно ухудшил свои шансы на сохранение прописки и остался на 18-той строчке с 32-ю очками, а Болонья поднялась на 10-е место и имеет в своем активе 46 зачетных баллов.

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