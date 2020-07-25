"Этот с**ин сын Малиновский получил свое наказание": Италия бушует после загубленного украинцем пенальти в Милане

Наверное, Руслан Малиновский впервые после своего переезда в Италию получил столь мощную дозу критики. Местные СМИ и тифози, конечно, акцентируют внимание на проигранной дуэли Джанлуиджи Доннарумме, но и подчеркивают, что и уровень игры украинца в матче с Миланом оставлял желать лучшего. В последнее время Малиновский приучил говорить о себе только положительно – его результаты после возобновления Серии А этого достойны. Что ж, теперь настала пора ложки догтя.
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La Gazzetta dello Sport вынесла конфуз украинца в заголовок, назвав "крестным путем Малиновского", и поставила ему наименьшую оценку среди всех игроков на поле – 4.5. "Злость – единственная хорошая вещь, которую он продемонстрировал сегодня вечером. Это никак не касается того, что он уже демонстрировал ранее, и с тех пор это просто жестокий путь неопределенности и даже банальных ошибок. Он очень мало давал команде, иногда даже лишал", – пишет об игре Руслана издание.
А вот портал Сalciomercato не стал "вешать всех собак" на Малиновского. Оценку 5.5 получили еще три исполнителя: Голлини, Хатебур и Гозенс, а Толои вообще наиграл только на пятерку (в этом случае, как вы уже поняли, это не очень хорошо). Журналисты издания отмечают, что 27-летний украинец "был не таким блестящим, как в предыдущих матчах, плохо исполнил пенальти, а вот Муриэль, который заменил нашего земляка, привнес живость и глубину в нервную атаку Аталанты".
Малиновский не смог реализовать пенальти в матче с Миланом – видео промаха украинца
Итальянский Eurosport определил как худших Толои и Малиновского, обоим поставив по 5 баллов. В игре украинца нашли единственный позитив: "Он делает только одну вещь, что заслуживает внимания, когда, также по наивности Бильи, он получает право на пенальти и возможность сделать счет 1:1. Но проваливается с наказанием, ведь удар был искусно прочитан Доннаруммой. Кроме этого эпизода, он не вдохновлен, как обычно".
Corriere della Sera оценила наименьшим баллом голкипера Голлини и Малиновского, но призывает не "уничтожать" хавбека, которому нашла оправдание: "У него не получилось, но для чего отправлять его исполнять наказание? За секунду до этого он находился в 50 метрах, а к его ноге прикладывали лед".
Издание TuttoMercatoWeb тоже не разделяет общих настроений по промаху Руслана с 11-метровой отметки. TMW признало худшим в матче Голлини (5), а о Малиновском (5.5) написал следующее: "Его заслуга – завоевать строгость и "вину" за то, что Доннарумма летает и останавливает его. Иногда прямолинейный, более неточен, чем должен быть. Никаких катастроф, но это точно не один из его лучших вечеров".
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Региональный Портал Сalcio Аtalanta оценил Малиновского наименьшей оценкой в команде (5). "Габбия посадил его в клетку, но, чтобы остановить, должен совершить нарушение правил. Билья с риском нанести Руслану реальную травму, и он получает драгоценный пенальти. Очень плохо, что он недооценивает Доннарумму. Затем он проигрывает, теряет мяч, поэтому Гасп меняет його".
Твиттер традиционно взорвался эпитетами в адрес Малиновского. Правда, на этот раз пользователи не подбирали слов и сделали Руслана одним из главных виновников потерянной, по их мнению, победы. В конце концов, с подобными ситуациями тоже нужно справляться. Будем надеяться, что это не скажется на уверенности украинца и в ближайших матчах он снова даст повод говорить о себе и своей игре с восторгом. Ну а пока как-то так:
"Сапата спокойно бы забил. Тренерам нужно давать более четкие указания".
"Этот с**ин сын Малиновский получил свое наказание, лучший вратарь Италии спас".
"Болельщики были поражены голом Ювентусу и хотели видеть Малиновского в старте. Сегодня вечером они заметили, что не все то золото, что блестит".
"Уровень Папу Гомеса и Малиновского сегодня ниже среднего".
"Если бы этот пенальти "богини" не был выброшен Малиновским..."