"Этот с**ин сын Малиновский получил свое наказание": Италия бушует после загубленного украинцем пенальти в Милане

Украинский полузащитник провел бледный матч против Милана – еще и пенальти не смог реализовать. Очевидно, что Руслану Малиновскому сильно досталось от итальянских СМИ и болельщиков.

Наверное, Руслан Малиновский впервые после своего переезда в Италию получил столь мощную дозу критики. Местные СМИ и тифози, конечно, акцентируют внимание на проигранной дуэли Джанлуиджи Доннарумме, но и подчеркивают, что и уровень игры украинца в матче с Миланом оставлял желать лучшего. В последнее время Малиновский приучил говорить о себе только положительно – его результаты после возобновления Серии А этого достойны. Что ж, теперь настала пора ложки догтя.

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La Gazzetta dello Sport вынесла конфуз украинца в заголовок, назвав "крестным путем Малиновского", и поставила ему наименьшую оценку среди всех игроков на поле – 4.5. "Злость – единственная хорошая вещь, которую он продемонстрировал сегодня вечером. Это никак не касается того, что он уже демонстрировал ранее, и с тех пор это просто жестокий путь неопределенности и даже банальных ошибок. Он очень мало давал команде, иногда даже лишал", – пишет об игре Руслана издание.

А вот портал Сalciomercato не стал "вешать всех собак" на Малиновского. Оценку 5.5 получили еще три исполнителя: Голлини, Хатебур и Гозенс, а Толои вообще наиграл только на пятерку (в этом случае, как вы уже поняли, это не очень хорошо). Журналисты издания отмечают, что 27-летний украинец "был не таким блестящим, как в предыдущих матчах, плохо исполнил пенальти, а вот Муриэль, который заменил нашего земляка, привнес живость и глубину в нервную атаку Аталанты".

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Итальянский Eurosport определил как худших Толои и Малиновского, обоим поставив по 5 баллов. В игре украинца нашли единственный позитив: "Он делает только одну вещь, что заслуживает внимания, когда, также по наивности Бильи, он получает право на пенальти и возможность сделать счет 1:1. Но проваливается с наказанием, ведь удар был искусно прочитан Доннаруммой. Кроме этого эпизода, он не вдохновлен, как обычно".

Corriere della Sera оценила наименьшим баллом голкипера Голлини и Малиновского, но призывает не "уничтожать" хавбека, которому нашла оправдание: "У него не получилось, но для чего отправлять его исполнять наказание? За секунду до этого он находился в 50 метрах, а к его ноге прикладывали лед".

Издание TuttoMercatoWeb тоже не разделяет общих настроений по промаху Руслана с 11-метровой отметки. TMW признало худшим в матче Голлини (5), а о Малиновском (5.5) написал следующее: "Его заслуга – завоевать строгость и "вину" за то, что Доннарумма летает и останавливает его. Иногда прямолинейный, более неточен, чем должен быть. Никаких катастроф, но это точно не один из его лучших вечеров".

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Региональный Портал Сalcio Аtalanta оценил Малиновского наименьшей оценкой в ​​команде (5). "Габбия посадил его в клетку, но, чтобы остановить, должен совершить нарушение правил. Билья с риском нанести Руслану реальную травму, и он получает драгоценный пенальти. Очень плохо, что он недооценивает Доннарумму. Затем он проигрывает, теряет мяч, поэтому Гасп меняет його".

Твиттер традиционно взорвался эпитетами в адрес Малиновского. Правда, на этот раз пользователи не подбирали слов и сделали Руслана одним из главных виновников потерянной, по их мнению, победы. В конце концов, с подобными ситуациями тоже нужно справляться. Будем надеяться, что это не скажется на уверенности украинца и в ближайших матчах он снова даст повод говорить о себе и своей игре с восторгом. Ну а пока как-то так:

"Сапата спокойно бы забил. Тренерам нужно давать более четкие указания".

#Malinovskyi che va a battere il rigore. Bah.... Zapata avrebbe segnato tranquillamente. Pesanti gli errori dal dischetto. Gli allenatori dovrebbero dare indicazioni piu precise in queste situazioni. Lukaku ha praticamente fatto perdere chances scudetto all Inter Vs il Bologna — Actually Soccer (@Actually_Soccer) July 25, 2020

"Этот с**ин сын Малиновский получил свое наказание, лучший вратарь Италии спас".

Ma quel figlio di puttana di Malinovskyi mi si è fatto parare il rigore dal portiere più forte in Italia — Eriksante (@DanishGuisante) July 25, 2020

"Болельщики были поражены голом Ювентусу и хотели видеть Малиновского в старте. Сегодня вечером они заметили, что не все то золото, что блестит".

Per la Juve le cose sono andate benissimo invece, il distacco dalle inseguitrici si è sempre ampliato...

Ma i tifosi, con fare uterino, non si accontentavano. E volevano #Malinovskyi a Torino d 1 partita azzeccata. Per poi accorgersi stasera che non è tutto oro ciò che luccica... — CHANGE2020 (@CarloAl87550029) July 24, 2020

"Уровень Папу Гомеса и Малиновского сегодня ниже среднего".

Papu Gomez e Malinovskyi estão abaixo da média hoje, embora não falte movimentação. No entanto, Freuler e De Roon fazem uma partidaça na marcação e também fazem as vezes de aparecer no ataque. Eles ficam um pouco mais livres, uma vez que, principalmente Gosens, está mais contido. — Atalanta Brasil (@atalantabrasil) July 24, 2020

"Если бы этот пенальти "богини" не был выброшен Малиновским..."