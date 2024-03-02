“Я когда приехал в сборную, был мой первый день, захожу в зал подготовиться к тренировке.

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Только захожу – и мне сразу парень: "Слава Украине!". Я не ожидал. Очень хорошо ребята приняли", – сказал Бабогло в интервью Брутальному футболу.

Напомним, Владислав родился в Молдове, однако в возрасте 4 лет переехал в Украину. Выступал за сборные Украины U-17 и U-21. В марте 2023 года получил вызов в национальную сборную Молдовы, за которую дебютировал 17 июня этого же года в выездном матче против Албании (всего в 8 поединках забил 2 гола).

К слову, Молдова до последнего тура отбора Евро-2024 сохраняла шансы на выход из группы, однако уступила Чехии в решающем матче.

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