Товарищеский матч

Карпаты – Нива Т – 2:1

Голы: Рябов, 70, Тлумак, 85 – Волохатый, 8

Карпаты проведут контрольный матч с Шахтером – "львы" намерены проводить поединки чемпионата с болельщиками

Львовские Карпаты продолжают подготовку ко второй части чемпионата, проводя спарринги. Очередным соперником подопечных Мирона Маркевича стала тернопольская Нива. Гости ошарашили соперника уже на 8-й минуте – Роман Волохатый оказался в штрафной площади "львов" и в касание замкнул прострел с правого фланга. Львовяне создали достаточно моментов, однако мяч упорно не лез в ворота.

На 35-й минуте Карпатам удалось отыграться, но арбитр зафиксировал положение вне игры у Яна Костенко и оставил счет без изменений. Впоследствии не повезло Чачуа, который уже в падении сумел пробить головой – сфера попала в штангу. Костенко успел добить, но теперь судья усмотрел нарушение правил и снова не засчитал гол.

После перерыва фортуна продолжила издеваться над Карпатами – Картушов направил мяч в перекладину, Сидун не реализовал выход один на один, а защитники тернополян умудрялись выбивать мяч практически с линии ворот. В конце концов, в середине тайма Рябову все-таки удалось пробить оборону Нивы. А за 5 минут до завершения основного времени "львы" удачно разыграли угловой: после навеса Сакива и удара Рябова мяч отскочил к Тлумаку и первый официальный зимний новичок Карпат головой поставил точку в матче.

Свой следующий спарринг "львы" проведут 5-го марта против стрыйской Скалы 1911. А первый официальный поединок в новом году сыграют 23 марта 2024 года против Полтавы – в Чемпионской группе в рамках борьбы за выход в элиту.

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