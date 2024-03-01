"В Черноморце я начал тренироваться в 7 лет. Прошел и академию, и U-19. В академии я себя чувствовал очень здорово, и мы играли хорошо. Я с самого детства думал: "Тренируюсь в Черноморце, хочу быть легендой в Черноморце, единственный клуб". Тогда я так это воспринимал.

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Я играл за U-19, но дальше у меня начались такие очень нехорошие отношения с тренером. Где-то переходили на личности, где этого не должно было быть. Это не от меня шло. Я не оправдываю себя, просто говорю, как оно было. Мне было очень тяжело морально.

Это могли быть слова о моем происхождении. "Ты молдованин, ты тупой" и т. п. И я что-то не понимал тогда. Думал, как это? Я до сих пор не понимаю, как тренер может говорить это юноше 18-19 лет. Я там не играл, не играл, это тянулось где-то год. И я очень просил отца: "Пожалуйста, забери меня отсюда. Дай мне какие-то шансы. Можно я поеду на просмотр в какую-то команду?"

А он всё говорил: "Возможно, надо подождать, возможно, будут какие-то изменения". Мне очень не нравилось: если в академии мы пытались играть в футбол, какая-то тактика, какие-то передачи, какие-то комбинации, то здесь мы пришли, и у нас задача была – отдай ближнему, опорному полузащитнику, который ведет игру, и все, больше ничего не нужно делать. А я хочу как-то развиваться, как-то себя тренировать. Это же самое простое – выбить мяч, отдать ближнему. Это можно всегда сделать. Но тебе уже 18-19 лет, ты хочешь что-то новое для себя брать.

Эти тренеры сегодня уже там не работают. И вот прошло где-то месяцев 9. Было лето, у нас там махинации какие-то происходили с переписыванием контрактов. Было акционерное общество – ОАО Черноморец. Как-то они там что-то меняли, брали какие-то кредиты на строительство стадиона. Но отец сказал ничего не подписывать", – рассказал Бабогло в интервью Брутальному футболу.

Напомним, Владислав родился в молдовском селе Копчак. В возрасте 4 лет вместе с родителями переехал в Одессу, с 5 лет начал заниматься в СДЮШОР Черноморца. В системе одесского клуба находился до лета 2017 года, однако за главную команду не сыграл ни одного официального матча. После 6 лет в Александрии перебрался в Карпаты, где сейчас является одним из лидеров команды.

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