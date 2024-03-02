"Я коли приїхав у збірну, був мій перший день, заходжу до залу підготуватися до тренування.

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Тільки заходжу – і мені одразу хлопець: "Слава Україні!". Я не очікував. Дуже добре хлопці прийняли", – сказав Бабогло в інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, Владислав народився у Молдові, однак у віці 4 років переїхав в Україну. Виступав за збірні України U-17 та U-21. У березні 2023 року отримав виклик до національної збірної Молдови, за яку дебютував 17 червня цього ж року у виїзному матчі проти Албанії (загалом у 8 поєдинках забив 2 голи).

До слова, Молдова до останнього туру відбору Євро-2024 зберігала шанси на вихід з групи, однак поступилася Чехії у вирішальному матчі.

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