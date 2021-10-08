"Вокруг Петракова и сборной много разговоров, поэтому существует много разных мнений. Преимущественно критического, а не положительного характера. Обсуждается список вызванных, а главное – невызванных игроков, количество травмированных. Петраков такой, какой он есть. Слежу за его интервью. В возрасте Александра Васильевича уже ничего его не изменит. Я отношусь к нему с пониманием. Он – советский человек, который имеет соответствующий менталитет и принципы, которым не изменяет. Можно биться головой об стенку, но не будет никакой пользы.

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Я уважаю Петракова за упрямство, он имеет свой игровой стиль. Однако, скажу честно, что сомневаюсь в победе сборной Украины в Финляндии. Не вижу предпосылок для такого результата. Нет целой группы футболистов, и игроки вообще еще не до конца понимают требования наставника. Не верю, что в такой ситуации удастся победить. Не удивлюсь очередной ничьей или даже поражению.

Если на юношеском возрасте авторитарное управление или жесткость срабатывает в педагогическом деле, то в Европе в команде мастеров на высоком уровне что-то подобное воспринимается как каменный век. К сожалению, этого никому не докажешь. Особенно Петракову. Он – советский человек, что вы хотите? Советский человек... Человека можно привезти в Европу, все показать, но СССР остается СССР. Люди не хотят перестраиваться. Им этого не нужно, они комфортно чувствуют себя в этой роли. В этом же плохого ничего нет, я тоже родом из СССР. Однако ментальность разная.

Если такой образ даст результат, тогда все скептики будут молчать в тряпочку. Если нет, тогда наставника покромсают, как обезьяна газету. Петраков знал, на что идет. Давать ему советы не стоит. Он в этом не нуждается", – цитирует Заховайло РБ.

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