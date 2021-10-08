"Довкола Петракова та збірної є багато розмов, тож існує чимало різних думок. Переважно критичного, а не позитивного характеру. Обговорюється список викликаних, а головне – невикликаних гравців, кількість травмованих. Петраков такий, який він є. Стежу за його інтерв’ю. У віці Олександра Васильовича вже нічого його не змінить. Я ставлюся до нього з розумінням. Він – радянська людина, яка має відповідний менталітет і принципи, яким не зраджує. Можна битися головою об стінку, але не буде жодної користі.

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Я поважаю Петракова за впертість, він має свій ігровий стиль. Однак, скажу чесно, що сумніваюся в перемозі збірної України у Фінляндії. Не бачу передумов для такого результату. Немає цілої групи футболістів, і гравці взагалі ще не до кінця розуміють вимоги наставника. Не вірю, що в такій ситуації вдасться перемогти. Не здивуюся черговій нічиїй чи навіть поразці.

Якщо на юнацькому віці авторитарне управління чи жорсткість спрацьовує у педагогічній справі, то в Європі у команді майстрів на високому рівні щось подібне сприймається як кам’яний вік. На жаль, цього нікому не доведеш. Особливо Петракову. Він – радянська людина, що ви хочете? Радянська людина… Людину можна привезти в Європу, все показати, проте СРСР залишається СРСР. Люди не хочуть перелаштовуватися. Їм цього не потрібно, вони комфортно почуваються в цій ролі. У цьому ж поганого нічого немає, я теж родом з СРСР. Однак ментальність різна.

Якщо такий образ дасть результат, тоді всі скептики мовчатимуть у ганчірочку. Якщо ні, тоді наставника пошматують, як мавпа газету. Петраков знав, на що йде. Давати йому поради не варто. Він цього не потребує", – цитує Заховайла РБ.

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