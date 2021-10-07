Поединок квалификации на Мундиаль 2022 между Украиной и Финляндией посетит немало сторонников Суоми.

За два дня до противостояния было продано 28 тысяч пропусков на Олимпийский стадион в Хельсинки, сообщает Рику Лаукканен в Twitter. Ожидается аншлаг, ведь в целом арену позволили заполнить на 29 тысяч.

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Такая неистовая поддержка на домашнем матче сборной Финляндии является рекордной с 2013 года, когда состоялась встреча с Испанией (0:2). Тогда, 6 сентября, на трибунах присутствовало около 37 500 болельщиков.

Напомним, поединок против Суоми состоится 9 октября, начало – в 19:00. Первая дуэль между командами в отборе к ЧМ-2022 завершилась боевой ничьей (1:1).

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