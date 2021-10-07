"Сине-желтые" в последующие несколько дней сыграют ключевые поединки квалификации к чемпионату мира-2022 в Катаре. "Футбол 24" анализирует перспективы сборной Украины в группе D накануне матчей против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Подопечные Александра Петракова готовятся к двум крайне важным поединкам квалификации на Мундиаль-2022. Девятого октября Украина на выезде сыграет против Финляндии, а двенадцатого числа на Арене Львов примет национальную команду Боснии и Герцеговины. Обе сборные являются прямыми конкурентами "сине-желтых" в борьбе за второе место группы D. О первом месте для сборной Украины говорить уже не приходится – Франция, хотя и сыграла на матч больше, но опережает нашу команду на 7 очков. При этом оба очных поединка с чемпионами мира "сине-желтые" уже сыграли, дважды расписав ничьи с одинаковым счетом 1:1.

Каковы шансы сборной Украины выйти на ЧМ-2022 – авторитетные аналитики сделали переоценку команды Петракова

Турнирная таблица группы D состоянию на 7 октября 2021

Сейчас Украина с 5-ю ничьими в 5-ти матчах удерживает второе место, но главные конкуренты – финны с боснийцами – сыграли на матч меньше, а по потерянным очкам опережают "сине-желтых". Соответственно, уже на следующей неделе подопечные Петракова могут значительно улучшить свои турнирные перспективы, но одновременно и рискуют потерять почти все шансы квалифицироваться на чемпионат мира. Поражение хотя бы в одном поединке поставит вопрос второго места под серьезное сомнение.

Календарь матчей сборной Украины:

9 октября: Финляндия – Украина

12 октября: Украина – Босния и Герцеговина

16 ноября: Босния и Герцеговина – Украина.

Календарь матчей сборной Финляндии:

9 октября: Финляндия – Украина

12 октября: Казахстан – Финляндия

13 ноября: Босния и Герцеговина – Финляндия

16 ноября: Финляндия – Франция.

Календарь матчей сборной Боснии и Герцеговины:

9 октября: Казахстан – Босния и Герцеговина

12 октября: Украина – Босния и Герцеговина

13 ноября: Босния и Герцеговина – Финляндия

16 ноября: Босния и Герцеговина – Украина.

Рассмотрим все возможные варианты для сборной Украины накануне решающего отрезка отбора. Спойлер – "сине-желтым" крайне желательно добывать минимум две победы и не проиграть ни одной игры.

Вариант первый – 9 очков в трех матчах

Самый простой расклад. Три победы практически наверняка гарантируют Украине второе место группы D. Тогда у нас будет 14 очков. Финны в случае триумфов над боснийцами, казахами и французами будут иметь столько же. Тогда на первый план выйдет разница мячей, которая пока лучше у "сине-желтых". Но Суоми еще ждет домашний поединок против Франции – далеко не факт, что подопечные Канервы смогут нанести поражение действующим чемпионам мира. Как и еще нужно перед этим обыграть Казахстан и Боснию.

Что касается Боснии и Герцеговины, то балканцы в случае двух поражений от украинцев могут рассчитывать максимум на 9 очков. И это при том, что последняя победа Джеко, Пьянича и Ко в официальных матчах была зафиксирована еще в ноябре 2019-го.

Словом, 9 пунктов в финальных трех турах – едва ли не 100%-ая гарантия второго места по итогам квалификации. Пока судьба сборной Украины находится в руках и ногах футболистов "сине-желтых".

Вариант второй – 7 очков в трех матчах

Предположим, что сборная Украины одержит две победы, а третий поединок сведет вничью. Такой задел тоже позволяет с оптимизмом смотреть на второе место, но есть несколько нюансов. Прежде всего, все зависит от того, с кем подопечные Петракова разойдутся миром.

Если, например, мы победим Финляндию, а с Боснией наберем 4 очка, то в таком случае Украина завершит отборочный турнир с 12-ю пунктами. Балканцы смогут набрать максимум 10 баллов, а вот Финляндия обойдет Украину, если одолеет Боснию, Казахстан и Францию. В этом случае Суоми наберут 14 пунктов и финишируют вторыми. Соответственно, в последнем туре "сине-желтым" придется отчаянно болеть за, вероятно, уже немотивированных французов в поединке с финнами. Единственным приемлемым вариантом для нас будет победа команды Дешама. Ничья заставит считать разницу мячей Украины и Финляндии во всех поединках отбора. Конечно, при условии, что перед Францией подопечные Канервы одолеют казахов и боснийцев.

А вот если Украина снова разделит очки с Финляндией, но дважды обыграет Боснию и Герцеговину, то ситуация для нас станет несколько хуже. Тогда у нашей сборной будет те же 12 очков, но финны в случае побед в оставшихся трех матчах наберут 15 и выйдут в плей-офф. Суоми для второго места устроит даже две победы и одна ничья. При определенных условиях Финляндию может устроить даже одно поражение, но тогда решающим фактором станет разница голов.

Как видим, 7 очков в трех матчах все еще вполне могут позволить нам финишировать вторыми, но нюансов становится значительно больше. Многое будет зависеть от результатов других поединков – прежде всего, с участием сборной Финляндии.

Вариант третий – 6 очков в трех матчах

Любое поражение, скорее всего, поставит крест на мечтах Украины о втором месте. Прежде всего, в поединке с Финляндией. Неудача в Хельсинки опустит "сине-желтых" минимум на третье место уже в субботу, а финны будут опережать нас на 3 очка при наличии игры в запасе. Соответственно, проигрывать ближайший матч нельзя категорически, ведь в таком случае наш максимум по итогам квалификации составит только 11 пунктов. Тогда только чудо в виде не менее двух поражений Суоми может спасти второе место для Украины. Да и то не факт – личные встречи будут в пользу скандинавов, а надеяться только на разницу мячей станет слишком рискованно.

Если же подопечные Петракова проиграют боснийцам в одном из матчей, а другие две игры выиграют, то тоже станут заложниками результатов матчей конкурентов. Там может случиться что угодно – от счастливого для нас финала в виде второго места до даже итоговой четвертой позиции. Судьба второго места уже будет зависеть не только от нас.

Что-то из разряда фантастики

Украина вполне может финишировать второй, даже набрав итоговые 10 очков – это победа и две ничьи в заключительных турах. Но тогда должен сложиться просто фантастический для нас пазл вроде побед Франции над всеми соперниками и ничьих в матчах между конкурентами Украины. Существует вообще сюрреалистический вариант, при котором подопечные Петракова могут пролезть в плей-офф, сыграв все матчи вничью! Для этого нужно, чтобы Франция обыграла Финляндию в последнем туре, а остальные матчи с участием Боснии и Суоми завершились исключительно миром.

Словом, понятно, что непонятно ничего. После синдрома ничьих Украине нужно наконец-то вернуться на победный путь. И делать это стоит как можно быстрее – уже 9 октября в Хельсинки. После поединков в Финляндии и Казахстане, где местная команда примет Боснию и Герцеговину, ситуация в группе может немного проясниться. Но очевидно, что никто ничего себе пока не гарантирует.

Отметим, что в случае одинакового количества очков у двух команд для определения их мест учитываются следующие критерии:

– разница мячей;

– количество забитых голов;

– результаты очных матчей;

– разница мячей в очных встречах;

– количество забитых мячей в очных встречах;

– рейтинг фэйр-плей;

– жеребьевка.

Не стоит забывать, что даже вожделенное в нынешних реалиях второе место – еще далеко не гарантия выхода на Мундиаль. Такого двухматчевого плей-офф, как раньше, уже не будет. К десяти командам, которые финишируют вторыми в своих отборочных группах, присоединятся две сборные из Лиги наций – победители групп с лучшим рейтингом, которые напрямую не попали на ЧМ либо не заняли второе место в отборе. Эти 12 команд разобьют на 3 квартета. Плей-офф пройдет в формате полуфинала и финала, все стадии мини-турнира будут состоять из одной игры. Победители трех финалов в каждой группе и выйдут на чемпионат мира. Стыковые турниры запланированы на 24-29 марта 2022-го.

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