"Ситуация с Усманом Дембеле не изменилась. Он хорошо тренируется, он расслаблен и спокоен, но ему нужно определиться со своим будущим – он знает, как это работает", – цитирует Хави Marca.

"Я не сдамся": Дембеле прервал 4-летнее молчание – форвард Барселоны дал сигнал Хави

Напомним, из-за нежелания Усмана подписывать контракт на условиях каталонского клуба его отстранили от матчей, но нападающий продолжает тренироваться с основой "блаугранас".

Ранее спортивный директор Барсы заявил, что Дембеле должен покинуть клуб.

Барселона уступила Атлетику и вылетела из Кубка Испании – Педри и дебютный гол Торреса не остановили роскошный Бильбао