"Он знает, как это работает", – Хави поделился ближайшими перспективами Дембеле
16:14 - Читати українською
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес готов снова принять Усмана Дембеле.
"Ситуация с Усманом Дембеле не изменилась. Он хорошо тренируется, он расслаблен и спокоен, но ему нужно определиться со своим будущим – он знает, как это работает", – цитирует Хави Marca.
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Напомним, из-за нежелания Усмана подписывать контракт на условиях каталонского клуба его отстранили от матчей, но нападающий продолжает тренироваться с основой "блаугранас".
Ранее спортивный директор Барсы заявил, что Дембеле должен покинуть клуб.
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