Украинский защитник английского Борнмута Илья Забарный лидирует в топ-5 лучших европейских чемпионатов среди игроков (не старше 21 года) по количеству заблокированных ударов в текущем сезоне.

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По информации Wyscout, в активе экс-защитника Динамо 20 заблокированных ударов. В число лучших также попали: Джарред Брентвейт (Эвертон), Джорджо Скальвини (Аталанта), Аруна Санганте (Гавр), Раду Дрегушин (Тоттенхэм), Теден Менги (Лутон) и Мурильо (Ноттингем Форест).

Напомним, в текущем сезоне Забарный провел за Борнмут 28 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт с "вишнями" действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает украинца в 25 млн евро.

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