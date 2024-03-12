Мудрик продемонстрировал свои самые яркие качества в игре с Ньюкаслом, забив классный сольный гол. Михаил на скорости подхватил мяч, который обрабатывал Галлахер, обыграл защитника и голкипера и закатил в пустые ворота.

Мудрик начал себя показывать "плохим парнем", беря на себя игру вместо того, чтобы сыграть на партнера. Это и позволило украинцу забить этот гол. Можно отметить, что Михаил будто воспользовался советом Артема Милевского, который в недавнем интервью высказался, что Мудрику надо играть благодаря своим сильным сторонам. Подробнее об этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Мудрик забил классный победный гол: Челси обыграл Ньюкасл и почти получил "сорок" в турнирной таблице АПЛ