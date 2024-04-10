Защитник Борнмута Илья Забарный в этом сезоне демонстрирует показатели, до которых не дотягивают даже топ-звезды АПЛ и Ла Лиги.

Transfermarkt составил рейтинг из игроков возрастом до 21 года, которые провели больше всего минут на поле в этом сезоне среди чемпионатов топ-пятерки.

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Первое место занял Илья Забарный, который за Борнмут наиграл в этом сезоне 2790 минут (31 игра). В тройку вошли вратарь Вильяреала Филипп Йоргенсен (2610 минут) и хавбек Фрозиноне Матиас Суле (2530 минут). Отметим в рейтинг и настоящие звезды, такие как Флориан Вирц из Байера (2283 минуты, 13 место), Коул Палмер из Челси (2017 минут, 22 позиция) и Джуд Беллингем из Реала (1966 минут, 28 строчка).

Добавим, что Забарный в 31 матче в АПЛ этого сезона сумел отметиться 1 голом, помог победить Лутон.

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