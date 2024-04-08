Лондонский Арсенал продолжает поражать в 2024-м году, не проигрывая уже 11 матчей подряд. В матче против Брайтона в основе вновь оказался Александр Зинченко, который ранее пропустил больше месяца из-за травмы. Также в старте традиционно вышли Виталий Миколенко и Илья Забарный, а Михаил Мудрик и Егор Ярмолюк появились на поле лишь в конце матчей.

О влиянии Зинченко на игру Арсенала и его конфликте с Сержем Орье, возвращении "канониров" в чемпионскую гонку благодаря Манчестер Юнайтед, ошибку Забарного на фоне посвященной фанатами песни, Миколенко как главного актива Эвертона и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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