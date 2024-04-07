Фанаты Борнмута посвятили Забарному песню в его худшем матче сезона – украинец ответил (видео)
Еще один украинский легионер удостоился вокального признания на Туманном Альбионе.
Накануне Борнмут в матче 32-го тура АПЛ на выезде уступил Лутону со счетом 1:2. Украинский защитник Илья Забарный уже традиционно вышел в основе "вишен" и провел на поле весь матч. Наш земляк стал одним из худших на поле (SofaScore поставила защитнику оценку 6,1).
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Однако, любовь и преданность болельщиков невозможно нивелировать одним неудачным матчем, что и подтвердили фанаты Борнмута, устроив перфоманс, связанный с Забарным. Болельщики "вишен", которые приехали на выезд, своим пением отметили игру украинского защитника Ильи Забарного.
Фанаты изменили слова в песне Уитни Хьюстон "I Wanna Dance with Somebody" в честь нашего защитника:
"Oh, I wanna dance with Zabarnyi
I wanna feel the heat with Zabarnyi
Да, Я хочу танцевать с Забарным
С Забарным, который любит меня".
Забарный был поражен и растроган услышанным и поблагодарил фанатов аплодисментами.
Напомним, в сезоне Илья сыграл за "вишен" в 36 поединках, в которых забил 1 мяч. Его контракт с англичанами действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.
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