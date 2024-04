Накануне Борнмут в матче 32-го тура АПЛ на выезде уступил Лутону со счетом 1:2. Украинский защитник Илья Забарный уже традиционно вышел в основе "вишен" и провел на поле весь матч. Наш земляк стал одним из худших на поле (SofaScore поставила защитнику оценку 6,1).

Забарный претендует на звание лучшего игрока Борнмута в марте

Однако, любовь и преданность болельщиков невозможно нивелировать одним неудачным матчем, что и подтвердили фанаты Борнмута, устроив перфоманс, связанный с Забарным. Болельщики "вишен", которые приехали на выезд, своим пением отметили игру украинского защитника Ильи Забарного.

Фанаты изменили слова в песне Уитни Хьюстон "I Wanna Dance with Somebody" в честь нашего защитника:

"Oh, I wanna dance with Zabarnyi

I wanna feel the heat with Zabarnyi

Да, Я хочу танцевать с Забарным

С Забарным, который любит меня".

Забарный был поражен и растроган услышанным и поблагодарил фанатов аплодисментами.

Напомним, в сезоне Илья сыграл за "вишен" в 36 поединках, в которых забил 1 мяч. Его контракт с англичанами действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

Ошибка Забарного привела к поражению Борнмута, Миколенко выдал мощный матч и победил Бернли, Ярмолюк сыграл 18 минут