Еще один наш соотечественник вписал свое имя в историю английского футбола.

Накануне украинский защитник Борнмута Илья Забарный дебютировал в английской Премьер-лиге. Экс-звезда Динамо перебрался в стан "вишен" еще зимой (за 25 млн евро), но долго залечивал травму стопы. В прошлом туре он наконец попал в заявку на матч против Фулхэма, но на поле так и не вышел. В перенесенном матче 7-го тура против Брайтона (0:2) Гэри О'Нил решил начать адаптацию украинца, выпустив его на 85-й минуте.

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Забарный стал десятым украинцем за всю историю нашего государства, сыгравшим в самой популярной лиге мира. В текущем сезоне в АПЛ выступает сразу четыре наших соотечественника, что также является рекордом – Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси), Виталий Миколенко (Эвертон) и Илья Забарный (Борнмут).

В общем, в высшем дивизионе чемпионата Англии свой след оставили:

1. Александр Зинченко (Манчестер Сити, Арсенал – 98 матчей).

2. Олег Лужный (Арсенал, Вулверхэмптон – 81 матч).

3. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм – 66 матчей).

4. Сергей Ребров (Тоттенхэм – 59 матчей).

5. Андрей Шевченко (Челси – 48 матчей).

6. Виталий Миколенко (Эвертон – 41 матч).

7. Андрей Воронин (Ливерпуль – 27 матчей).

8. Михаил Мудрик (Челси – 8 матчей).

9. Александр Евтушок (Ковентри – 3 матча).

10. Илья Забарный (Борнмут – 1 матч).

К слову, за Брентфорд выступает еще один украинец – Егор Ярмолюк, однако за основную команду в АПЛ он пока не дебютировал, сыграв лишь в Кубке.

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