Забарный дебютировал в АПЛ с результативной ошибки и оставил Борнмут в зоне вылета, Лестер сгорел после ухода Роджерса
Команды АПЛ провели несколько перенесенных матчей 7-го тура АПЛ. Отчет читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2022/23, 7-й тур
Борнмут – Брайтон – 0:2
Голы: Фергюсон, 28, Энсисо, 90+1
Лестер – Астон Вилла – 1:2
Голы: Барнс, 35 – Уоткинс, 24, Траоре, 90+1
Удаление: Дьюсбери-Холл, 70 (Лестер)
Лидс – Ноттингем Форест – 2:1
Голы: Харрисон, 20, Фирпо, 45+1 – Мангала, 12
Забарный второй раз подряд попал в заявку Борнмута, но до 85-й минуты его держали в запасе. Его команда в родных стенах принимала Брайтон, поплатившись за отсутствие Ильи пропущенным голом на 28-й минуте. Героем стал Фергюсон, который пяткой замкнул прострел от Митомы – 0:1!
Илье не повезло стать участником эпизода со вторым пропущенным голом. Энсисо получил проникающий пас в штрафную, а наш центрбек при попытке выбить мяч пролетел мимо парагвайца. Хулио наказал – 0:2! Как следствие, Борнмут опустился в зону вылета.
Лестер в первом матче после отставки Брендана Родженса проиграл Астон Вилле. Бирмингемцы вышли вперед на 24-й минуте усилиями Уоткинса – таким образом, Олли стал первым за шесть лет футболистом, которому удалось отличиться в шести выездных матчах АПЛ подряд. Последний раз подобное удавалось Серхио Агуэро.
Барнс на 35-й минуте ворвался на левый край штрафной и сравнял счет. Отдыхать команды отправились при 1:1 на табло, однако в середине второго тайма "лис" подвел Дьюсбери-Холл. Он получил две желтые за две минуты, а Вилла наказала за это голом Траоре с дистанции в дальнюю девятку. Лестер мог спастись в компенсированное время с пенальти, однако его отменили после вмешательства VAR.
Лидс покинул зону вылета, одержав волевую победу над Ноттингемом. Гости открыли счет уже на старте встречи благодаря классному удару Мангаля с линии штрафной, но всего через несколько минут не менее классный выстрел удался Роки. Голкипер парировал, однако Харрисон сыграл на добивании – 1:1!
В конце первого тайма Фирпо вывел "павлинов" вперед, бахнув метров с 20-ти в правый нижний угол. Его гол и решил судьбу встречи. 2:1!
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