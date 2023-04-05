Ще один наш співвітчизник вписав своє ім'я в історію англійського футболу.

Напередодні український захисник Борнмута Ілля Забарний дебютував в англійській Прем'єр-лізі. Екс-зірка Динамо перебрався до табору "вишень" ще взимку (за 25 млн євро), але довго заліковував травму стопи. У минулому турі він нарешті потрапив у заявку на матч проти Фулхема, але на поле так і не вийшов. У перенесеному матчі 7-го туру проти Брайтона (0:2) Гері О'Ніл вирішив розпочати адаптацію українця, випустивши його на 85-й хвилині.

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Забарний став десятим українцем за всю історію нашої держави, що зіграв у найпопулярнішій лізі світу. У поточному сезоні в АПЛ виступає одразу чотири наших співвітчизники, що також є рекордом – Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі), Віталій Миколенко (Евертон) та Ілля Забарний (Борнмут).

Загалом, у найвищому дивізіоні чемпіонату Англії свій слід залишили:

1. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал – 98 матчів).

2. Олег Лужний (Арсенал, Вулверхемптон – 81 матч).

3. Андрій Ярмоленко (Вест Хем – 66 матчів).

4. Сергій Ребров (Тоттенхем – 59 матчів).

5. Андрій Шевченко (Челсі – 48 матчів).

6. Віталій Миколенко (Евертон – 41 матч).

7. Андрій Воронін (Ліверпуль – 27 матчів).

8. Михайло Мудрик (Челсі – 8 матчів).

9. Олександр Євтушок (Ковентрі – 3 матчі).

10. Ілля Забарний (Борнмут – 1 матч).

До слова, за Брентфорд виступає ще один українець – Єгор Ярмолюк, однак за основну команду в АПЛ він поки не дебютував, зігравши лише в Кубку.

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