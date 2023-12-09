Центрбек сборной Украины находится в шорт-листе Тоттенхэма на зимнее трансферное окно, утверждает Mirror.

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"Шпоры" следили за Забарным еще в начале 2023 года, однако Борнмут быстрее договорился с Динамо о трансфере за 20 млн фунтов. После непростой адаптации 21-летний защитник засиял, выходя в основе "вишен" на каждый тур АПЛ в этом сезоне. Также Илья отметился достойным противодействием Харри Кейну в сентябрьской встрече сборных Украины и Англии.

Новый технический директор Тоттенхэма Йохан Ланге и советник Фабио Паратичи очень высоко оценивают Забарного. Лондонцы планируют подписать нового центрального защитника в январе, а если отпустят Эрика Дайера, то и двоих.

Правда, Борнмут не горит желанием терять Забарного так быстро. Украинец связан контрактом до лета 2028 года и уйдет только за очень серьезную компенсацию. Альтернативы для Тоттенхэма – Джорджо Скальвини (Аталанта), Морато (Бенфика) и Ллойд Келли (Борнмут).

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