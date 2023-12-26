Илья Забарный традиционно вышел с первых минут. Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – Фулхэм на "Футбол 24", стартовал в 17:00. С выигранной Забарным верховой борьбы в центре поля и дальних ударов начинают команды. Первым попал в створ Робинсон. Для Нету не стал большим препятствием выстрел метров с 30. Клюйверт создал целых 2 момента за 10 минут. В частности, Джастин выложил под удар Соланке – самому острому по позиции и перспективам удару не хватило точности. Сразу 4 дальних заброса в зону перед штрафной гостей выполнил Забарный за треть первого тайма, однако лишь 1 лонгбол добрался до адресата.

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"Вишенки" выбегали в контру едва ли не 3 против 1, но Семенйо подвел элементарный технический прием, слишком сильно пробросил себе на ход и позволил сопернику подчистить в подкате. Ираолы не хватает ныне на боковой. Испанский тренер заработал дисквалификацию за 3 желтые. Сенеси блокирует удар Муниса, Забарный выносит после подачи с фланга. Пара центрбеков Борнмута не уступает в борьбе. Забавно Лено полез на границу штрафной к лицевой, проиграл мяч Сенеси, который молниеносно подал во вратарскую, где Тосин Адерабийо подстраховал.

Уттара, переквалифицировавшийся из вингера в левого защитника, подключился к атаке и пробил почти от углового в ближний угол. Лено выручил, очень коварно пробивал игрок Борнмута. Целая серия заблокированных неподготовленных ударов "вишенок". Всего 4 попытки за 12 минут, одна "лучше" другой. Борнмут несколько больше с мячом, но остроты это не очень добавляет. Однако на 45 минуте Борнмут забил из ничего. Забарный с легчайшим передассистом. Илья покатил вперед на Скотта, который прошел 4 оппонентов и выкатил Клюйверту. Лено пустил под мышку.

Первый удар после перерыва случился аж на 58 минуте. Забарный завалил на газон соперника. Перейра второй раз среди игроков Фулхэма за час игрового времени попал в створ ворот, но в обоих случаях это простые для голкипера дальние попытки. Быстрая контра Борнмута левым краем, Семеньо умело подставляется, и Соланке забивает свой 12 гол в сезон, очень уверенно реализовывая пенальти. Первый за 65 матчей во всех турнирах пенальти в пользу Борнмута, кстати! Тем временем команда Ираолы забирается на 10 место, отодвигая Челси Мудрика. По состоянию на сейчас лучшая серия в АПЛ: 4 победы и одна ничья.

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Клюйверт опережает Андреаса и это очень похоже на пенальти, но судьи, похоже, решили, что Джастин слишком искал контакта с вытянутой ногой соперника. Лено, у которого есть желтая, истерически толкает в грудь мальчика, который подает мячи. Соланке мгновенно заступился за болбоя. Да, конечно, Фулхэм проигрывает только из-за затягивания времени! А экс-голкипер Арсенала мог и красную увидеть. В конце концов, Бернд извинился через несколько минут после инцидента.

Фулхэм играл настолько пассивно, будто имеет на 2 игроков меньше. Луис Синистерра, который вышел на замену, красивым дальним ударом завершил третью результативную атаку. Борнмут очень долго владел мячом, переводя с фланга на фланг, и Забарный также успел поучаствовать в этой пасовой работе. Команда украинца, забивая по 3 за матч третий раз за 17 дней, набирает 25 очков и отодвигает Челси на 11 строчку. Фулхэм после третьего подряд сухого поражения остается на 13 месте, отставая на 4 балла.

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