Чемпионат Англии 2023/24, 17-й тур

Борнмут – Лутон – 1:1 (матч не доиграли)

Голы: Соланке, 58 – Адебайо, 3

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2

Голы: Грилиш, 24, Льюис, 54 – Матета, 76, Олисе, 90+3 (пен)

Ньюкасл – Фулхэм – 3:0

Голы: Майли, 57, Альмирон, 64, Берн, 82

Удаление: Хименес, 23 (Фулхэм)

Ужас в матче Забарного – капитан соперника упал без сознания, такое произошло не впервые

Борнмут принимал Лутон, пропустив уже на 3-й минуте. К сожалению, гол полностью на совести Забарного. Сначала он не смог выиграть борьбу у Адебайо в центре поля, позволив пробросить мяч на ход Брауну. Илья догнал сферу, но при попытке отбросить голкиперу выбил ее на угловой – в конце концов, все завершилось проигрышем в борьбе с Адебайо. Именно он открыл счет.

Борнмуту удалось отыграться на 58-й минуте после своего углового, а еще через две минуты матч приостановили. Капитан Лутона – Том Локьер – упал в центре поля без сознания. Он пришел в себя уже на пути в больницу, но матч решили не продолжать.

В параллельном матче Манчестер Сити принимал Кристал Пэлас. Счет был открыт на 24-й минуте усилиями Грилиша – тот принял разрезной пас от Фодена и из пределов штрафной пробил в дальний угол. В начале второго тайма Альварес так навесил со штрафного, что мяч залетел в ворота, но гол не засчитали из-за активного офсайда Родри.

Еще через две минуты суматоха в штрафной лондонцев завершилась точным выстрелом Льюиса – 2:0. Впрочем, Кристал Пэлас отыграл один мяч на 76-й минуте, а в компенсированное время "орлы" еще и пенальти заработали. Олисе уверенно его реализовал – 2:2! Финальный свисток зафиксировал ничью, в результате которой "горожане" не смогли подняться с четвертой позиции.

BREAKING: Manchester City have dropped points in a 2:2 draw with Crystal Palace after leading 2:0.



How the table looks going into tomorrows massive derby pic.twitter.com/xmYBbMBPLY