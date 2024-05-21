Генсек УАФ Игорь Грищенко заявил, что к некоторым арбитрам/наблюдателям возникли вопросы после прохождения детектора лжи.

– Уже кто-то проходил полиграф?

– На сегодня уже было проведено более 50 полиграфических исследований, более 30 арбитров и наблюдателей. По результатам проведения этих полиграфов служба осуществляет дополнительные проверки еще по нескольким случаям. Будут проведены дополнительные расследования.

Ворскла наехала на УАФ из-за судейских ошибок, повлиявших на результат: "Когда это закончится?"

– То есть последствия могут быть? Есть подозрительные кейсы?

– Есть кейсы, которыми сейчас дальше уже занимается новый глава Комитета этики.

– Их много?

– Не могу сегодня комментировать эту информацию, но они есть.

– По персоналиям также не можете сказать пока?

– Нет.

– Эти арбитры и наблюдатели, которые проходили полиграф, продолжают работать сейчас или на данный момент они в очереди стоят?

– Вы можете проанализировать, я думаю. Это почти информация из открытых источников, – сказал Грищенко в интервью Tribuna.

Напомним, после того, как Екатерина Монзуль 20 февраля возглавила Комитет арбитров УАФ, были введены серьезные изменения – судей обязали проходить полиграф, а при назначении на матчи стали использовать систему жеребьевки.

"Нет такого: "Порешайте": УАФ – о проблеме мобилизации, бронирования футболистов и кейс Хуста