Защитнику Лутона Тому Локьеру понадобилась помощь медиков во время матча против Борнмута в 17-м туре чемпионата Англии.

Встречу "вишенок" с Лутоном остановили, поскольку капитан гостей потерял сознание во втором тайме. Команды покинули поле и вернулись в раздевалки.

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Медики вовремя появились на поле и провели реанимационные действия. Локьера через некоторое время удалось привести в чувство.

Это не первый случай, когда капитану Лутона становится плохо на футбольном поле. В прошлом сезоне подобное случилось с 29-летним Локьером во время финальной встречи за выход в АПЛ. Стоит заметить, что у валлийца была операция на сердце.

В итоге встречу решили отменить. Напомним, остановка произошла, когда счет на табло был 1:1.

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