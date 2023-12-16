Челси и Шеффилд Юнайтед сыграли 16 декабря в 17-м туре АПЛ 2023/24. Счет и обзор матча с участием Михаила Мудрика читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Челси – Шеффилд Юнайтед начался 16 декабря в 17:00 по киевскому времени. Михаил Мудрик снова вышел в стартовом составе, а его звездный конкурент – 60-миллионный Кристофер Нкунку – впервые попал в заявку на поединок АПЛ.

Шеффилд в прошлом туре неожиданно обыграл Брентфорд, но оставался на дне таблицы. Челси также был далек от больших свершений, сидя в середине таблицы после двух поражений подряд. Первый тайм вполне оправдал плохое состояние команд. Соперники на двоих выдали один удар в створ ворот – Фодерингем легко поймал дальнюю попытку Галлахера.

Мудрик дважды взорвался на левом фланге, но не придумал нормального завершения – удар в небеса и прострел в ноги соперникам. Отработка Михаила в обороне привела к забавному эпизоду на 34-й минуте. Вингер Челси "оседлал" Брукса, свалился на землю и заработал фол.

Если говорить об атаке, то Мудрик растворился в безыдейности хозяев, регулярно добиравшихся до чужой трети, а затем ставивших слишком легкие задачи перед обороной Шеффилда. Счет 0:0 был абсолютно логичным завершением одного из худших таймов этого сезона АПЛ.

Маурисио Почеттино обошелся без замен в перерыве, однако его команда несколько прибавила обороты. Подход сильно не изменился – рывки вингеров и прострелы. Один из таких наконец достиг цели. Стерлинг на клочке обогнал опекуна и выкатил идеальную передачу Палмеру, который не промазал.

Вскоре воспитанник Ман Сити выступил в роли ассистента. Хаотическая атака Челси напугала Фодерингема, который неловко отразил мяч на ногу Палмеру. Коул отдал Джексону на пустые – 2:0.

Мудрик был в стороне от результативных действий и первым стал жертвой замен Почеттино. Вместо Михаила появился Энцо Фернандес. Второй тайм сложился для украинца очень плохо и снизил оценку от Sofa Score до 6,4 – самая плохая в Челси.

Безудержный Палмер шел на гол+2 ассиста, если бы Броя с 3 метров не влепил мимо пустых ворот. Тем не менее, лондонцы уверенно довели дело до победы, набрав 22 очка и поднявшись на десятую строчку. До зоны ЛЧ 13 пунктов.