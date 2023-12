Чемпіонат Англії 2023/24, 17-й тур

Борнмут – Лютон – 1:1 (матч не було дограно)

Гол: Соланке, 58 – Адебайо, 3

Манчестер Сіті – Крістал Пелас – 2:2

Гол: Гріліш, 24, Льюїс, 54 – Матета, 76, Олісе, 90+3 (пен)

Ньюкасл – Фулхем – 3:0

Голи: Майлі, 57, Альмірон, 64, Бьорн, 82

Вилучення: Хіменес, 23 (Фулхем)

Жахіття у матчі Забарного – капітан суперника впав без свідомості, таке сталось не вперше

Борнмут приймав Лутон, пропустивши вже на 3-й хвилині. На жаль, гол повністю на совісті Забарного. Спочатку він не зміг виграти боротьбу в Адебайо у центрі поля, дозволивши прокинути м'яч на хід Брауну. Ілля наздогнав сферу, але при спробі відкинути голкіперу вибив її на кутовий – зрештою, все завершилось фіаско у боротьбі з Адебайо за подачу. Саме він відкрив рахунок.

Бормунту вдалося відігратись на 58-й хвилині після свого кутового, а ще за дві хвилини матч призупинили. Капітан Лутона – Том Лок'єр – впав у центрі поля без свідомості. До тями він прийшов уже на шляху до лікарні, але матч вирішили не продовжувати.

У паралельному матчі Манчестер Сіті приймав Крістал Пелас. Рахунок було відкрито на 24-й хвилині зусиллями Гріліша – той прийняв розрізний пас від Фодена й з меж штрафного пробив у дальній кут. На початку другого тайму Альварес так навісив зі штрафного, що м'яч залетів у ворота, але гол не зарахували через активний офсайд Родрі.

Ще за дві хвилини метушня у карному майданчику лондонців завершилась влучним пострілом Льюїса – 2:0. Втім, Крістал Пелас відіграв один м'яч на 76-й хвилині, а у компенсований час "орли" ще й пенальті заробили. Олісе впевнено його реалізував – 2:2! Фінальний свисток зафіксував нічию, внаслідок якої "містяни" не змогли піднятись із четвертої позиції.

