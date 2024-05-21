Бывший защитник скончался в больнице в Милане, где он проживал в последнее время. О смерти Карла-Хайнца Шнеллингера сообщил Kiker.

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Во время карьеры Шнеллингер выступал за Кельн, Рому и Милан. В составе немецкой команды экс-защитник становился чемпионом ФРГ. С Миланом Карл-Хайц три раза выигрывал чемпионат Италии, дважды Кубок кубков и побеждал в Кубке европейских чемпионов. Шнеллингер входит в Зал славы "россонери". С итальянской Ромой он завоевывал Кубок Италии.

Всего за свою клубную карьеру защитник сыграл в 593 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 10 ассистов. Шнеллингер выступал также за сборную ФРГ, с которой получал серебро на ЧМ-1966 в Англии и бронзу на ЧМ-1970 в Мексике.

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