Илья Забарный травмировался в матче 21-го тура УПЛ против СК Днепр-1 после удара от Артема Довбика. По возвращении в Киев защитник прошел контрольную томографию, которая показала смещение костей носа, сообщает официальный сайт Динамо.

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Забарному было сделано под местным наркозом репозицию носа и наложено фиксирующую повязку. О сроках восстановления не информируется, а потому неизвестно, сможет ли Илья принять участие в поединке против Шахтера в грядущем туре. К слову, репозиция – это медицинская процедура, целью которой является сопоставление фрагментов кости после перелома для обеспечения лучшего срастания.

Заметим, фото Ильи Забарного после медицинских манипуляций опубликовала его любимая в Instagram. Защитник улыбается и, похоже, не теряет оптимизма.

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