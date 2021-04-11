"Очень счастлив и доволен результатом. Важно продолжать быть сконцентрированными во всех играх. Команда действительно показала, что хочет победить. Поздравляю всех игроков. У футболистов есть взлеты и падения. Это происходит, это жизнь. Не всегда все происходит, как ты этого хочешь. Самое главное – продолжать работать, отдаваться и хорошо готовиться. Только так придут победы.

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Динамо? У меня всегда есть мотивация играть против команды, которая находится впереди тебя. Без всяких сомнений, Классическое – это особая игра. Мы постараемся сконцентрироваться на ней. Думаю, что у нас есть все качества, чтобы победить. Попробуем в этом матче сделать все, чтобы чемпионат был более привлекательным", – цитирует Мораеса сайт ТК Футбол.

К слову, Динамо опережает Шахтер на вершине турнирной таблицы УПЛ на 7 зачетных баллов. Противостояние двух команд состоится уже 17 апреля.

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